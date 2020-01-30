شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: أشعر أنني بين عائلتي في الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى التونسى “ فخر الدين بن يوسف ” مهاجم الإسماعيلى سعادته بالمساهمة فى قيادة فريقه للانتصار على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، حيث سجل فخر تونس هدف الانتصار للدراويش بعد تمريرة بينية متقنة من همام طارق تسلمها محمد الشامى الذى سلمها للوافد الجديد ليودعها فى الشباك.

وأتبع التونسي فخر الدين فى تصريحات عقب اللقاء :”هذا الهدف يمثل دافع كبير لى على تحقيق الإضافة الفنية مع الإسماعيلي ” ، وأن جميع اللاعبين رحبو بى منذ انضمامى وأصبحوا مثل عائلتى لذلك أنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن النادى ”.

وأختتم مهاجم الإسماعيلي حديثه :”مهمتى الأساسية تتمثل فى تسجيل الأهداف و أود أن أشكر الجماهير التى ارى حجم مساندتها لى بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى”.

في سياق آخر ، قال محمد بيومى لاعب وسط الفريق أن تعليمات المدير الفنى ديديه جوميز له كان متمثلة فى التمركز بوسط الملعب لمساندة زملائى بالجانب الدفاعى والهجومى

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وأتبع فى تصريحات مقتضبة :”فريق الانتاج متماسكا للغاية وارى أن الانتصار عليه يعد بمثابة الست نقاط وليس ثلاثة”.

وواصل :”الفوز يعود لعدة أسباب أهمها فى رأيى نجاح اللاعبين فى تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بجانب المجهود القتالى للجميع فى الملعب”.

وأتم حديثه :”هدفنا اسعاد جماهيرنا واشكر الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة”.