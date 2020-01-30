سوبر كورة يكشف تفاصيل تحذيرات البدرى للاعبى المنتخب فى جلسة أعضاء الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني التعامل بأسلوب أكثر حدة مع بعض اللاعبين المتمردين على المنتخب، وعلى رأسهم المحترفين المهددين بعدم الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل.

ويواجه البدري حملة مضادة يقودها بعض اللاعبون الكبار في المنتخب، اعتراض على سياسته في اختيار القوام الأساسي للفراعنة وأساليب اللعب وتواضع النتائج، بجانب حملة أخرى ضد اتحاد الكرة.

ويلتقي منتخب مصر بنظبره توجو في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كان 2021 بالكاميرون، والمقرر اقامتها خلال المعسكر المقبل في الفترة من 23 وحتى 31 مارس المقبل.

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وشهدت الفترة الماضية حالة من الصدام بين اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب وبعض اللاعبين وعلى راسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتعادل المنتخب في أول جولتين في تصفيات كان 2021، وبات موقف المجموعة الآن هو تصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط، وكينيا في المركز الثاني بنقطتين، بينما تحتل مصر المركز الثالث برصيد نقطتين أيضا، وتوجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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وبالنسبة لتصفيات كاس العالم، حل منتخب مصر في المجموعة السادسة برفقة أنجولا والجابون وليبيا، ويستهل مشواره في التصفيات خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يسافر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو في الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.

ونفدت التذاكرة الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادي الزمالك فى مباراته أمام الأهلي بالسوبر المصري، والتى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك نفدت تذاكر الأهلي الخاصة بالدرجة الرابعة والثالثة فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.