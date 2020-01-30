شكرا لقرائتكم خبر عن النيران الصديقة تمنح سموحة التعادل أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فريق سموحة هدف التعادل في مرمي الاتحاد السكندري في الدقيقة 63 من عمر مباراة الفريقين، بنفس الطريقة التى تلقى بها هدف التأخر - عن طريق نيران صديقة - حيث فشل عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري في ابعاد ركنية سموحة ليحولها في مرماه لتصبح النتيجة 1/1 بين الفريقين.

وانتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد المكس ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر الدوري، أحرز هدف الاتحاد السكندري خالد عبد الفتاح مدافع سموحة بالخطأ في مرماه، بعدما حول عرضية بازوكا بالخطأ في مرمي الهاني سليمان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

عقب الهدف حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة من خلال الضغط علي لاعبي الاتحاد السكندري والاعتماد علي سرعات صلاح محسن وحسام حسن مهاجم الفريق الأزرق ، الا ان محاولات سموحة انتهت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

Advertisements

بدأ طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري ، وتضمن تشكيل الاتحاد السكندري كل من :

عماد السيد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي السيد سالم وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان ، وفي الوسط نور السيد ومانجا واكوي ، وفي الهجوم احمد رفعت وخالد قمر ورزاق سيسيه.

فيما اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمباراة اليوم ، والذي ضم كل من :

الهاني سليمان في حراسة المرمي ، ويوسف ديوب وصلاح محسن ورجب نبيل واحمد حمص وحسام حسن وشريف رضا ومحمد كوفي ومحمد طلعت واحمد أبو الفتوح وخالد عبد الفتاح.