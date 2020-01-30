بالصور.. الجماهير تستقبل بعثة الأهلي في الخرطوم وسط تواجد أمني مكثف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وصلت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، لمطار الخرطوم بالسودان مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وتقام المباراة مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي التي كشف عنها السويسري رينيه فايلر، 21 لاعبا جاءت كالتالي: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي "أفشة"، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.

واستقبل البعثة حسام عيسي السفير المصري في السودان، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، فور وصولها إلى مطار الخرطوم.

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ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

وتواجدت قوات الشرطة والجيش السوداني في مطار الخرطوم، لتأمين بعثة الفريق، ورافقت حافلة الأهلي من مطار الخرطوم إلى مقر إقامة البعثة في السودان.

وحرصت أعداد من جماهير الأهلي في السودان على مؤازرة الفريق فور وصوله إلى مطار الخرطوم.

وهتفت جماهير الأهلي في السودان لمحمود الخطيب، ورينيه فايلر، واللاعبين، مطالبة الفريق بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.