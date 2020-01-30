الاتحاد يُخرج الزمالك من المربع الذهبي بالدوري بتعادله أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
سقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل أمام نظيره سموحة بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.
الاتحاد تقدم مبكرًا عن طرق خالد محمد لاعب سموحة الذي سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يتعادل سموحة بهدف أيضًا سجله حارس الاتحاد عماد السيد بمرماه في الدقيقة 64.
تعادل الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 26 ليحتل المركز الرابع بدلًا من الزمالك، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.
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