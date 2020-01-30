رئيس الهلال السوداني: الأهلي نادي عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال السوداني، سعادته باستقبال السفير المصري في بلاده وبعثة النادي الأهلي بملعب الجوهرة الزرقاء.

الأهلي من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل 1 فبراير.

ومن جانبه قال الكاردينال، خلال تصريحات لقناة ناديه اليوم الخميس:"سعدنا سعادة تفوق الخيال بوجوج سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة ووفد النادي الأهلي، هذا النادي العظيم؛ حيث شرفونا اليوم في ملعب المباراة التي تجمع الأخوين الأهلي والهلال".

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وتابع رئيس نادي الهلال:"كل ما يُقال في الإعلام هي مسائل غير صحيحة سواء أن جماهير الهلال تقول أن النادي الأهلي غير مرحب به فالنادي الأهلي محترم وتاريخه وإدارته كذلك ومصر والسودان جزء واحد ونتمنى أن تكون المباريات لتعزيز العلاقات بين الشعبين".

وأتم الكاردينال حديثه بالإشارة إلى أن تتويج أي من الفريقين بالبطولة فهو مكسب للدولتين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني صاحبا المركزين الثاني والثالث.

يُذكر أن النجم الساحلي سيواجه في الجولة ذاتها فريق بلاتينيوم المتذيل برصيد نقطة واحدة.