مصدر يوضح لمصراوي السبب وراء استبعاد الشيخ من مواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن استبعاد أحمد الشيخ لاعب الفريق من القائمة المسافرة إلى السودان لمواجهة الهلال، فني.

ونفى المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن يكون استبعاد الشيخ بسبب الإصابة التي تعرض لها في أنفه خلال مران اليوم، بعد كرة مشتركة مع عمرو السولية خلال التقسيمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة من 21 لاعبا للسفر إلى السودان.

ويسعى الأهلي للفوز أو التعادل أمام الهلال لضمان التأهل، فيما يسعى بطل السودان للفوز من أجل التأهل للدور ربع النهائي.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه النجم الساحلي والهلال ولكلا منهما 9 نقاط، فيما يقبع بلاتنيوم في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.