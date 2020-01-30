اتحاد الكرة يُعلن موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وأوضح العطار، في تصريحات صحفية أوردها عنه المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مجلس الاتحاد تلقى خطابًا من الزمالك يشرح خلاله وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر؛ حيث تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه.

فضائية الزمالك، كانت قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، إرسال مجلس إدارة ناديها قائمة فريقهم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مواجهة السوبر الأفريقي.

الزمالك كان قد اعترض في وقت سابق على إقامة مباراته أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي في قطر.

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قناة الزمالك، نشرت على حسابها بموقع فيسبوك، تصميم كُتب عليه:"الزمالك يرسل للكاف قائمة مباراة السوبر الافريقي بغض النظر عن مكان إقامة البطولة".

وكان أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قال في تصريحات لفضائية الزمالك خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"نرفض خوض المباراة في قطر، هناك ظروفًا نراها وتهديدات مباشرة بالقتل للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة ولابد أن يصل الموضوع للاتحاد الأفريقي فالزمالك نادي كبير وعندما يصله تهديدات بالقتل والإيذاء البدني يصبح الأمر ليس بمزاجنا".

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم لايجدوا أي مشكلة في مواجهة الترجي ولكن ليس في قطر لذا يخاطبون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه بتوجيه رسالة لجماهير ناديه:"لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا".

وكان من المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الزمالك حال رفضه المشاركة في السوبر الأفريقي.