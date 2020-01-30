الانضباط والأخلاق تقرر إيقاف ميدو 3 مباريات وغرامة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر للمقاصة 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب الإعتراض بشكل غير لائق. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه اليوم الأربعاء: "قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه." وأوضحت اللجنة سبب العقوبة، إذ أنها: "لطرده خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز للاعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة مستخدما عبارات غير لائقة." وخسر مصر للمقاصة أمام بيراميدز بنتيجة 3-1، وتمت إقالة أحمد حسام "ميدو" بعد المباراة.

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