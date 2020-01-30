بعثة الأهلي تصل السودان

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار الخرطوم بالسودان، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المسافرة عصر اليوم،

الخميس، إلى السودان؛ لمواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا.وتضم القائمة كلًّا من: شريف إكرامي، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وعلي معلول، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان محسن، وعلي لطفي، وأليو ديانج، ومحمود متولي، وأليو بادجي، وجيرالدو.ويلتقي الأهلي مع الهلال مساء بعد غدٍ، السبت، في السودان، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.