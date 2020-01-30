برشلونة بقيادة ميسي يتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب تغلبه على نظيره ليجانيس بخماسية دون رد، خلال اللقاءالذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.
سجل خماسية الفريق الكتالوني كل من جريزمان في الدقيقة 4 ولينجليت عند الدقيقة 27، وميسي ثنائية في الدقائق59 و 89 وآرثر ميلو في الدقيقة 77.
ويقود ليجانيس فنياً، خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.
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