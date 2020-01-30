تعادل فريق الشرقية مواليد2004 مع نادى القناة ،ضمن المباريات الودية التى يخوضهاالفريق استعدادا لدورى القطاعات بأربعة أهداف لكل منهما، في المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب القناة بالإسماعيلية شهدت المباراة أداء عالى، واتسمت بالقوة والندية العاليه للاعبى الشرقية،وسط إشادة من الجهاز الفنى لقطاع الكرة بنادى الشرقية بالمستوى الفنى والبدنى ليكون خير استعداد لدورى القطاعات.
كان الشرقية الأقرب لتحقيق الفوز، بعد أن تقدم برباعية مقابل هدفين، إلا أن حكم المباراة احتسب ضربتين جزاء لفريق القناة ليتعادل مع الشرقية وتنتهى المباراة بالتعادل .
يذكر أن الجهاز الفنى للشرقية يتكون من
محمد على جبر ( مدرب)
، عبدة عبد العظيم ( مدرب )
، السيد محمد ( مدرب حراس مرمي ) ،احمد كمال المدير الادارى لقطاع الكرة بنادى الشرقية .
كانت هذه تفاصيل خبر وديا.. الشرقية مواليد 2004 يتعادل مع القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.