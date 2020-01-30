وديا.. الشرقية مواليد 2004 يتعادل مع القناة

تعادل فريق الشرقية مواليد2004 مع نادى القناة ،ضمن المباريات الودية التى يخوضهاالفريق استعدادا لدورى القطاعات بأربعة أهداف لكل منهما، في المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب القناة بالإسماعيلية شهدت المباراة أداء عالى، واتسمت بالقوة والندية العاليه للاعبى الشرقية

،وسط إشادة من الجهاز الفنى لقطاع الكرة بنادى الشرقية بالمستوى الفنى والبدنى ليكون خير استعداد لدورى القطاعات.كان الشرقية الأقرب لتحقيق الفوز، بعد أن تقدم برباعية مقابل هدفين، إلا أن حكم المباراة احتسب ضربتين جزاء لفريق القناة ليتعادل مع الشرقية وتنتهى المباراة بالتعادل .يذكر أن الجهاز الفنى للشرقية يتكون منمحمد على جبر ( مدرب)، عبدة عبد العظيم ( مدرب )، السيد محمد ( مدرب حراس مرمي ) ،احمد كمال المدير الادارى لقطاع الكرة بنادى الشرقية .