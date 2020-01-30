التعادل يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وسموحة

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الاتحاد السكندري وسموحة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري.

تقدم الاتحاد بالهدف الأول عبر النيران

الصديقة بعد خطأ اللاعب خالد عبد الفتاح في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.وخلال الشوط الثاني وعن طريق النيران الصديقة أيضاً، أحرز سموحة هدف التعادل، بخطأ من حارس الاتحاد عماد السيد الذي حول الكرة إلى مرماه عن طريق الخطأ.بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 20 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 26 في الترتيب الرابع.