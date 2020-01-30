افتتاح رائع لبطولة الصيد لبراعم كرة القدم

انطلق حفل افتتاح بطولة الصيد الدولية للبراعم مساء اليوم الخميس بحضور كوكبة من نجوم الكرة والفن والإعلام، حيث بدأ الحفل باستعراض طابور الفرق بمشاركة 41 ناديا، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم السابقين لمنتخب مصر.

وحضر عدد كبير من نجوم الكرة

والإعلام على رأسهم حازم إمام وسيف زاهر وأحمد حسام ميدو وأحمد شوبير وأحمد حسن ومحمد شوقي وفتحي مبروك وخالد بيبو وشريف عبد الفضيل ومحمود فتح الله، وسيد معوض.

تقام البطولة في الفترة من

30 يناير وحتى 7 فبراير، بمشاركة 41 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي، ونادي زد بالشيخ زايد.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة أحمد دياب رئيسا، ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان للرئيسـ ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.

