وزير الرياضة يشهد إختبارات الانتقاء لموهوبي الإسكواش بمركز شباب الجزيرة

يشهد ظهر غدا الجمعة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اختبارات الانتقاء للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش لمواليد ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤ تحت شعار " كن نجماً .. واصنع الفارق " بمركز شباب الجزيرة.

يأتي هذا فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة

٢٠١٣ - ٢٠١٤ تحت شعار " كن نجماً .. واصنع الفارق " بمركز شباب الجزيرة.يأتي هذا فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال اكتشاف الموهوبين فى مختلف الالعاب الرياضية .

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