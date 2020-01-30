صور | فريق من أريحا الفلسطينية يشارك في دوري دولي لكرة القدم

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تنظم جمعية نهضة طنجة لكرة القدم، فعاليات النسخة السابعة للدوري الدولي المسماه ببطولة ولي عهد المغرب “ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن لكرة القدم”.
وتحمل دورة هذا العام شعار ” الدبلوماسية الرياضية رافعة أساسية للتنمية والتربية على المواطنة”.
ومن المقرر انطلاق هذه الدورة يوم 10 أبريل 2020 على أن تنتهي يوم 12 من الشهر نفسه، وستقام بملاعب القرية الرياضية وملاعب طنجة الكبرى.
وتواصل جمعية نهضة طنجة لكرة القدم بقيادة “عبد الرحيم الكمراوي” بهذا البرنامج أنشطتها الرياضية المتميزة، بشراكة مع قدماء لاعبي كرة القدم بمدينة طنجة والتي تضم “جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة وجمعية قدماء لاعبي شباب بنديبان وجمعية قدماء لاعبي رجاء بني مكادة، وجمعية قدماء وداد طنجة”.
ومن المرتقب أن تشهد هذه النسخة المخصصة للفئة العمرية أقل من 13 سنة وأقل من 15 سنة، مشاركة العديد من الفرق من داخل وخارج المملكة المغربية.
ويتميز الدوري، علاوة على الاستعراض الرياضي والفولكلوري الكبير يوم الافتتاح، بتنظيم فقرات موازية، وفي مقدمتها ندوة حول موضوع “الدبلوماسية الرياضية ودورها في التعريف بالمغرب وأوراشه التنموية”، تحت رعاية خبراء متخصصين في مجال الرياضة وخاصة كرة القدم.
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