رسميًا | ميلان يُرسل البولندي “بيونتك” إلى الدوري الألماني

قال نادي هيرتا برلين المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الخميس إنه أكمل اجراءات التعاقد مع المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الإيطالي.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أن هيرتا سيدفع 22 مليون يورو (24.4 مليون دولار) إضافة إلى مكافآت أخرى للحصول على خدمات الدولي البولندي.

وقال بيونتك لموقع هيرتا برلين “السعادة لا تسعني بهذا الانتقال.

“الطريقة التي يعمل بها هذا النادي أقنعتني بأنه الأختيار المناسب وأتطلع للعب مع زملائي الجدد في الفريق”. وربطت تكهنات بيونتك بعدد من الأندية الانجليزية من بينها توتنهام هوتسبير.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى الدوري الإيطالي في 2018 حيث إنضم إلى جنوة من كراكوفيا البولندي. وسجل بيونتك 11 هدفًا في أول مواسمه مع ميلان بعد أن إنضم إلى النادي في يناير الثاني لكنه أحرز خمسة أهداف فقط هذا الموسم وخسر موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

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ولعب بيونتك مباراته الأولى مع بولندا في 2018 وساعد بلاده على التأهل لبطولة أوروبا هذا العام.

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