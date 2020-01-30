رسميًا | الفيفا يوافق على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم

كشف المحامي السابق للاتحاد العراقي، نزار أحمد، الخميس، عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، على إستقالة المنظمة الكروية الأولى في البلاد.

وقال أحمد، في بيان أطلعت عليه الأناضول، إن “فيفا” أرسلت الأربعاء، رسالة إلى الجهات المسؤولة في العراق تتضمن موافقتها على إستقالة اتحاد الكرة العراقي.

وأضاف أن “فيفا طالبت بإبلاغها بأسم الشخص الذي يدير الاتحاد في الوقت الراهن”.

واستدرك “(لكن) هذا الشخص غير موجود”.

ولفت المحامي، إلى إحتمال تجميد عضوية العراق في “فيفا”، نتيجة عدم وجود شخص أو هيئة رسمية يحق لها قانونيا إدارة الاتحاد.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بتشكيل هيئة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة.

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وفي 17 يناير ثان الجاري، أعلن الاتحاد العراقي، تقديم أعضاء مكتبه التنفيذي إستقالة جماعية، مقابل طي صفحة النزاع القضائي مع عدنان درجال، اللاعب الدولي العراقي السابق، والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد.

وخاض الاتحاد العراقي، على مدى أشهر، نزاعاً مع درجال، بعد تقدم الأخير بدعاوى قضائية أحدثها ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه علي جبار، على خلفية إتهامهما بـ”التلاعب” بالنظام الداخلي للاتحاد.

وجاءت الدعوى بعد أخرى تقدم بها درجال، على خلفية حرمانه من المشاركة في الانتخابات المنعقدة في مايو الماضي، وأدت إلى سجن أمين سر الاتحاد صباح رضا، ورئيس لجنة الإستئناف فيه ستار زوير.

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