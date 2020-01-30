بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك اسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وليجانيس في بطولة كأس ملك اسبانيا موسم 2020/2019. المباراة تنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت جرينيتش على ملعب نادي برشلونة “كامب نو”. اضغط هنا للوصول إلى صفحة البث المباشر الخاصة بمباراة برشلونة وليجانيس Advertisements برشلونة 5-0 ليجانيس ???? ملعب كامب نو (برشلونة-اسبانيا) ???? كأس ملك إسبانيا – دور الـ16 انتهت بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وليجانيس في كأس إسبانيا.

يصحبكم على مدار هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

برشلونة عبر في الجولة الماضية من كأس ملك إسبانيا اختبار صعب على ملعب نادي إيبيزا.

المثير أن خطة 3-5-2 لم تساعد الفريق خصوصًا في العمليات الدفاعية أمام هجمات إيبيزا، مع ذلك قرر المدير الفني للبرسا “كيكي سيتين” مواصلة اللعب بنفس التكتيك.

سنرى ماذا سيحدث، هل سيَمر البرسا من هذا الاختبار بسهولة أم سيعاني كما عانى في أول مبارياته تحت قيادة خليفة إيرنيستو فالفيردي؟

تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – لونجليه – بيكيه – سميدو – جوردي ألبا – فرينكي دي يونج – بوسكيتس – فاتي – أرتورو فيدال – جيرمان – ميسي.

تير شتيجن – لونجليه – بيكيه – سميدو – جوردي ألبا – فرينكي دي يونج – بوسكيتس – فاتي – أرتورو فيدال – جيرمان – ميسي. يتواجد على دكة برشلونة اليوم كولادو وجونيور وبينا وراكيتيتش وأرثر وسيرجي روبرتو وسامويل أومتيتي.

تشكيلة ليجانيس اليوم: كويار – سيفواس – أوازيم – تارين – روزالس – ميسا – بيريز – سيلفا – أوسكار – رويبال جارسيا – برايثوايت.

كويار – سيفواس – أوازيم – تارين – روزالس – ميسا – بيريز – سيلفا – أوسكار – رويبال جارسيا – برايثوايت. للتذكير يُدير نادي ليجانيس، المدير الفني المكسيكي “خافيير أجيري” الذي كانت له تجربة متواضعة مع منتخب مصر الأول، حيث ودع من دور ال16 لكأس أمم أفريقيا

???????? يدير هذه المباراة الحكم “كوادرا”

1″ انطلاقة المباراة ..

4″ ⚽️ جووووووول… جريزمان يتقدم لبرشلونة بهدف مُبكر..

5″ ???? ميسي وضع كرة مذهلة ضرب بها مدافعي ليجانيس لتجد الظهير السريع “سيميدو” الذي وضع عرضية جميلة بقدمه اليمنى نحو جريزمان الذي تسلم وسط حراسة المدافعين قبل أن يصوب بوجه القدم اليمنى على يمين الحارس.

25″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب ليجانيس بيريز.

28″ ⚽️⚽️ جووووول…ميسي يصنع الهدف الثاني للمدافع الفرنسي لونجليه.

29″ ???? ميسي يواصل الإبداع ويُمرر كرة عرضية نموذجية على رأس لونجليه الذي حولها داخل الشباك بكل ما لديه من قوة.

30″ تقدم فرنسي لبرشلونة ????????????

45″ صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة 2-0.

بعد قليل الشوط الثاني.. تابعونا

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

55″ أووووووه…لونجليه ينقذ هدف مؤكد من أمام مهاجم ليجانيس..لكن إبعاد لونجليه كان فيه مجازفة كبيرة، وضع الكرة برأسه جوار القائم الأيمن بقليل.

57″ ???????? تغيير مزدوج لفريق ليجانيس بنزول رودريجيس وإراسو بدلاً من سيلفا وميسا.

59″ ⚽️ جووووووووول…الهدف الثالث لبرشلونة بواسطة ليونيل ميسي.

60″ ???? ليونيل ميسي يتلقى تمريرة من فرينكي دي يونج على الرواق الأيمن داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع رقم 12 “أوازيم” بطريقة فنية مذهلة قبل أن يسدد كرة مركونة ترتطم في قدم أحد المدافعين غيرت اتجاهها وعانقت الشباك.

62″ ???? ميسي يُمرر كرة جميلة نحو دي يونج داخل منطقة الجزاء، سددها الهولندي بيمناه جوار القائم الأيمن بعيدة..

62″ ????أول تغيير لبرشلونة بنزول إيفان راكيتيتش بدلاً من أرتورو فيدال.

63″ سيطرة ميدانية كبيرة لبرشلونة…مباراة من طرف واحد.

64″ يبدو أن سيتين يود إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.. بدأ في تجهيز المزيد من البدلاء.

64″ ⚠️ بطاقة صفراء للمدير الفني لليجانيس “خافيير أجيري” بسبب اعتراضه على الحكم.

64″ ???? وها هو ثاني تغييرات كيكي سيتين بنزول جونيور فيربو بدلاً من جوردي ألبا.

71″ ???? نزول بلومير بدلاً من برايثوايت في تشكيلة ليجانيس كآخر تغييرات أجيري.

72″ ???? التغيير الثالث لبرشلونة بنزول أرثر بدلاً من أنطوان جريزمان.

73″ ⚠️ بطاقة صفراء لقلب دفاع ليجانيس أوازيم.

75″ سيطرة برشلونة مستمرة..ويحصل على المزيد من الركلات الركنية.

78″ جووووووووووول…الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق آرثر..

78″ انسو فاتي يخترق منطقة جزاء ليجانيس وينفرد بالحارس الذي تصدى لتصويبته لترتد إلى ميسي الذي سدد من لمسة واحدة ليبعدها أحد المدافعين، لترتد من جديد لتجد آرثر ليضعها في الشباك.

83″ ⚠️ بطاقة صفراء لليجانيس من نصيب تارين

89″ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ جوووووووول..الهدف الخامس من ميسي.

89″ ???? راكيتيتش وضع كرة بينية مذهلة في العمق الدفاعي لليجانيس نحو ميسي المنطلق دون كرة، ليتسلم الأرجنتيني بمراوغة لحارس المرمى ويرفع كرة جميلة في سقف الشبكة.

90″ صافرة نهاية اللقاء بتحقيق برشلونة لأكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع ليجانيس.

العملاق الكتالوني يتأهل عن جدارة واستحقاق إلى ربع نهائي كأس الملك.

هذه هي أفضل مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، لكنها ليست الاختبار الأهم بطبيعة الحال.

غدًا ستسحب قرعة الدور ربع النهائي من الكأس.

إلى هنا ينتهي هذا البث.

إلى اللقاء..تصبحون على خير وجمعة مباركة.

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