رياضة | مفاجآت في قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة الترجي بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة الترجي بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الابيض لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم ١٤ فبراير القادم، على كأس السوبر الإفريقي ف العاصمة القطرية الدوحة.

قائمة مباراة الزمالك لمباراة الترجي التونسي لكأس السوبر الإفريقي :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: حازم إمام، وأحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة..

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي - محمد حسن، يوسف أوباما، محمد عنتر، احمد سيد زيزو، إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد اوناجم، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: مصطفي محمد، عمر السعيد، كابونجو كاسونجو.

وتواجد إمام عاشور لاعب الزمالك في قائمة الفريق بالرغم من عدم قيده في القائمة الأفريقية، وذلك لارتباط الفارس الابيض بمواجهة السوبر المصري امام الأهلي المقرر إقامتها يوم ٢٠ فبراير بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويغيب عن قائمة مباراة الترجي الثنائي محمود عبد العزيز خالد بوطيب وذلك لإصابة الأول بقطع في الرباط الصليبي، وخضوع الثاني لجراحة في الغضروف ، حيث حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تواجد جميع اللاعبين المقيدين افريقياً في القائمة لخوض مباراتي السوبر الإفريقي والمصري.