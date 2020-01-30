رياضة | "وايت نايتس" مفاجأة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وايت نايتس" مفاجأة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد رابطة وايت نايتس الزملكاوي في قطر لحضور مباراة الزمالك والترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويتقابل فريق الزمالك مع نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلنت رابطة الوايت نايتس في قطر عن حضور لقاء الزمالك أمام الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

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ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة في قطر صورة من داخل ستاد الغرافة وتضمن فوقها تلك الكلمات: "لما تيجي الإستاد إمشي في التالتة يمين غني في الممرات.. فرسان الأبيض جايين".

ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطلا للكونفدرالية الموسم الماضي فيما يخوض الترجي التونسي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا.