رياضة | بالأرقام.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح من التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك بعدما حقق فوزًا جديدًا ضمن منافسات البطولة على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 في اللقاء المؤجل من الجولة 18 بالبريميرليج.

سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بالدقيقة 35 من ركلة جزاء، وأضاف أليكس تشامبرلين الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 53 بعد تمريرة رائعة من "صلاح" وضعته منفرد تمامًا بمرمي وست هام ليسكنها الشباك بكل سهولة، ليفوز الليفر 2-0 ويحصد 3 نقاط جديدة في السباق نحو لقب البريميرليج.

موقف ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الانجليزي

ليفربول

- المباريات: 24 مباراة

- فوز: 23

- تعادل: 1

- أهداف له: 56 هدف

- أهداف عليه: 15 هدف

- عدد النقاط: 70 نقطة

- الترتيب: الأول

- المباريات المتبقية: 14 مباراة (42 نقطة)

مانشستر سيتي

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- المباريات: 24 مباراة

- فوز: 16

- تعادل: 3

- هزيمة: 2

- أهداف له: 65 هدفًا

- أهداف عليه: 27 هدفًا

- عدد النقاط: 51 نقطة

- الترتيب: الثاني

- المباريات المتبقية: 14 مباراة (42 نقطة)

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

نجح ليفربول بعد فوزه على وست هام يونايتد مساء الأربعاء في زيادة فارق النقاط مع منافسه المباشر مانشستر سيتي لـ 19 نقطة، وبات قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تضاءلت فرص السيتي بشكل كبير في حصد اللقب.

ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 8 مباريات فقط وحصد (24 نقطة) والوصول للنقطة 94 من أجل التتويج رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث أقصي رصيد يمكن لمانشستر سيتي الوصول إليه حال الفوز في مبارياته الـ14 المتبقية بالدوري هو 93 نقطة.

وحال نجاح الفريقين في تحقيق الفوز في جميع مبارياتهما القادمة بالدوري الإنجليزي، قد تشهد مباراة الفريقين بالجولة 32 والمحدد لها 4 أبريل المقبل على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي حال فوز في المباراة على منافسه مانشستر سيتي.