رياضة | قرار صادم من أشرف حكيمي حول العودة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صادم من أشرف حكيمي حول العودة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد الإٍسباني والمعار مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني مفاجأة عن عودته للبرنابيو من جديد.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لا ينوي العودة للبرنابيو من جديد إلا بشروطه الخاصة.

واشارت الصحيفة إلى أن حكيمي يرغب في العودة لريال مدريد ولكن في حالة وحيدة وهي الحصول على فرصة المشاركة الأساسية وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.

واكدت الصحيفة على أن دورتموند فتح أبوابه للتعاقد مع حكيمي بعقد رسمي في الصيف المقبل عقب نهاية إعارته مع ريال مدريد وهو الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير الجاد بالعودة من جديد للبرنابيو.