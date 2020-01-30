رياضة | خلال ساعات.. جلسة حاسمة بين وزير الرياضة ورئيس الزمالك بشأن "السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. جلسة حاسمة بين وزير الرياضة ورئيس الزمالك بشأن "السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال ساعات بسبب ملف السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.



وحدد الكاف يوم 14 فبراير المقبل لمباراة الزمالك والترجي ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.



ويجتمع الوزير مع رئيس الزمالك لحسم ملف المشاركة في المباراة وإقناع رئيس القلعة البيضاء بالمشاركة مع الحصول على ضمانات بعدم تعرض بعثة الفريق لأي إيذاء.



وكان الزمالك قد أكد على رفضه السفر إلى تونس لخوض المواجهة بسبب خوفهم من تعرض البعثة لأي ضرر وتلقيهم تهديدات بالقتل من قبل.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.