رياضة | اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عدم اعتذار نادي الزمالك عن مواجهة نادي الترجي التونسي فى بطولة السوبر الإفريقي، في اللقاء المقرر إقامته يوم 14 فبراير القادم بقطر.

وأعلن وليد العطار أن اتحاد الكرة لم يتلق اعتذارا من الزمالك عن المشاركة فى المباراة، بل تلقي الاتحاد خطابا من القلعة البيضاء يتضمن وحهة نظر النادي وشرح خطورة توجه الفريق لقطر.

كما أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم تحويل الخطاب بما جاء فيه للاتحاد الإفريقي "الكاف" للنظر فيه.

ويعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي يوم الإثنين القادم يعلن فيه الموقف النهائي للمشاركة فى اللقاء من عدمها.

وتوُج الزمالك الموسم الماضي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بينما توًج نادي الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.