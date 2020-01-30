رياضة | ننشر صفقات أندية الصعيد في ميركاتو المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صفقات أندية الصعيد في ميركاتو المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رواجا كبيرا للاعبي الأندية، لاسيما لرغبة جميع الفرق في تدعيم صفوفها تزامنا مع بداية الدور الثاني لكافة المسابقات وبين فرق تسعي للمنافسة والتأهل للدوري الممتاز وفرق تسعي للابتعاد من منطقة الهبوط جاءت صفقات يناير.

وتزامنا مع اقتراب غلق باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية، "الخليج 365 الرياضى" يسرد لمتابعيه صفقات أندية المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في التقرير التالي :

شبان قنا



دعم فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، صفوفه ب5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ونجح مجلس إدارة النادي في التعاقد مع الايفواري انج اكا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع شهاب شفيق مهاجم الجزيرة المطروح، لمدة موسم ونصف، وأحمد سمير لاعب خط وسط ديروط لمدة موسم ونصف، كما تعاقد مع محمد مجدي ظهير أيسر سمنود لمدة 3 مواسم، ومحمود عوض لاعب وسط مدافع الوليدية موسم ونصف، كما نجح مجلس ادارة نادي الشبان في التعاقد مع فاروق خالد، لاعب وسط الداخلية، على سبيل الاعارة، ومصطفى محمد كوكو مهاجم نادى العاب دمنهور، لمده عام ونصف.

الالومنيوم



استقر فريق الالومنيوم على التعاقد مع 3لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وان قائمة الفريق لم يتبقى بها سوي ثلاث أماكن، ليتعاقد الجهاز الفني مع ابراهيم عبد العزيز صانع العاب الجونة لنهاية الموسم، كما تعاقد مع ماهر العشري مهاجم حرس الحدود والمنصورة السابق، على سبيل الإعاره، ومحمد فوزي الشهير بـ "تريكة" لاعب منتخب السويس، وسوهاج السابق لنهاية الموسم.

سوهاج



التعاقد مع أحمد كشري، لتولي القيادة الفنية لفريق نادي سوهاج، دفع مجلس إدارة النادي لتلبية رغبة المدير الفني في تدعيم صفوف الفريق، لينجح الجهازالفني في التعاقد مع أسامة رجب، مدافع إنبي والترسانة السابق، حتى نهاية الموسم، كما تعاقد مع كلا من:الايفواري يعقوبا كمارا، لمدة 3 مواسم، وإسلام فتحي لاعب الترسانة على سبيل الاعارة، وعمر هنيدي من الإسماعيلي لنهاية الموسم.

طهطا



سعي مجلس إدارة نادي طهطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى تدعيم صفوف الفريق، ونجح في التعاقد مع رامي جمال لاعب وسط نادي الداخلية، على سبيل الاعارة، كما نجح في اقناع المهاجم السنغالي فاللو في العودة لصفوف الفريق، كما نجع الجهاز الفني بقيادة أسامة البلم، في ضم عمر خالد لاعب وسط الشرقية للدخان، لمدة موسم ونصف، وعبد الرحمن الشافعي، مهاجم ابو تيج، لنهاية الموسم، ومحمود عبد السلام لاعب بنها لنهاية الموسم.

ديروط

دعم فريق نادي ديروط صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملا في تصحيح وضعة في جدول المسابقة، لينجح الجهاز الفني في التعاقد مع سايكو كوينتي، من نادي المنيا، وأيمن زكريا، لاعب وسط نادي ابو كساه، لمدة موسم ونصف، كما تعاقد مع محمد فوزي لاعب اطسا، احد فرق الدرجه الثالثة، وأحمد تيمور لاعب الفيوم على سبيل الاعارة.

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بترول أسيوط



نجح الجهاز الفني لفريق نادي بترول أسيوط، بقيادة محمد عبدالسميع، في تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وضم كلا من احمد صبحي، لاعب الوليدية لمدة موسم ونصف، وخالد مايز لاعب الإعلاميين على سبيل الاعارة لنهاية الموسم، مصطفى كازلوف لاعب نادي المنيا، لنهاية الموسم، والاغاني كوامي ابو، لاعب وسط ابو تيج.

المنيا



حالة من عدم الاستقرار مر بها الفريق المنياوي خلال الفترة الماضية، والذي تعاقب عليه أكثر من ثلاث مديرين فنيين، ليتولي مؤخرا طارق السكران قيادة الفريق خلفا لطارق السيد، المدير الفني السابق، ورغم كل هذا تعامل مجلس الإدارة مع الانتقالات الشتوية بكل اهتمام بعد أن نجح في ضم محمود المنشاوي، مدافع منتخب السويس لمدة موسم ونصف، وأحمد أشرف، مهاجم اتحاد الشرطة، لمدة موسمين ونصف، ومحمد علي صادق، مهاجم بني سويف، لمدة موسم ونصف.

الفيوم



يعد فريق نادي الفيوم، اقل الفرق تدعيما بالمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني، حيث لم يضم الفريق سوي صفقتين، بضم على عفيفى مهاجم الأوليمبى، لنهاية الموسم، ومحمود عرفات مهاجم كوكاكولا لنهاية الموسم.

تليفونات بني سويف



ثلاث صفقات، هي حصيلة نادي تليفونات بني سويف، من التدعيمات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن تعاقد مع كلا من محمد كارم، مهاجم بترول أسيوط، لمدة موسم ونصف، وأحمد شحاته، لاعب ابو قير للاسمدة، على سبيل الاعارة، وأحمد حسن سامبا مهاجم الشرطة المطروح لمدة موسمين.

بني سويف



اكتفي فريق نادي بني سويف، بقيادة حسن موسى، المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع ثلاث لاعبين، حيث نجح في ضم كلا من :أحمد العباسي مدافع بيلا لمدة موسمين، ومحمد أشرف مهاجم الترسانة، لمدة موسمين، واختتمها بصفقة من العيار الثقيل بضم محمود عبد العاطي، مهاجم الرجاء المطروحي لمدة 3 مواسم

البنك الاهلي



فريق البنك الأهلي أبرز الفرق التي قامت لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن نجح مجلس ادارة النادي، في الحصول على خدمات الكاميروني لاندري ناتاكيو، مهاجم نصر حسين داي الجزائري لمدة موسم ونصف، لتدعيم خط الهجوم، كما نجح في احمد ابراهيم عجلة مهاجم اتحاد الشرطة وبتروجيت، كما تعاقد مع محمد عبد السيد، لاعب وسط جولدى، لمدة موسم ونصف، ومحمد ناجح مهاجم منتخب السويس.

الاعلاميبن



نجح فريق الإعلاميين في الاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل بعد أن نجح في ضم المهاجم الموريتاني احمد سالم، وسيد شعبان "شيبة" من بيلا كما نجح في ضم مهدي صبحي مهاجم المريخ، ومحمد محسن لاعب وسط مدافع المريخ، لمدة موسم ونصف، وزياد ياسر، لاعب مالية كفر الزيات.