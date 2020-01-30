رياضة | خاص - الكشف عن سبب استبعاد أحمد الشيخ من مواجهة الأهلي والهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الكشف عن سبب استبعاد أحمد الشيخ من مواجهة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر من السفر مع بعثة الفريق إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت تقارير قد أشارت اليوم إلى أن استبعاد الشيخ جاء نتيجة تعرضه للإصابة خلال مران الأهلي اليوم الخميس قبل السفر إلى السودان.

وأكد المصدر بأن استبعاد الشيخ جاء لوجهة نظر فنية واللاعب سليم تمامًا واستبعاده جاء بناءًا على وجهة نظر الحهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.