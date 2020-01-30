رياضة | رغم الرحيل عن تدريب المقاصة.. قرار بإيقاف ميدو 3 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الرحيل عن تدريب المقاصة.. قرار بإيقاف ميدو 3 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف أحمد حسام ميدو مدرب نادي مصر المقاصة والذى رحل عن تدريب الفريق على خلفية المباراة الأخيرة له.

وجاء قرار لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بأيقاف المدير الفنى السابق لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بعدما تم طرده خلال مواجهة المقاصة وبيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد إعتراضه الغير لائق على حكم اللقاء، مشيرًا فى البيان الذى أصدره اتحاد الكرة اليوم أن ميدو قام بإستخدام عبارات غير لائقة ضد حكم المباراة.

وكان مجلس إدارة مصر المقاصة قد أصدر بيان رسمي منذ أيام بتوجيه الشكر لاحمد حسام ميدو بعد النتائج التى مر بها الفريق خلال مباريات الدوري المصري،، مؤكدين أن ميدو واجه سوء توفيق كبير فى إدارته للمقاصة.

ويقود الفريق خلال الفترة الحالية المدرب جمال عمر والذى يستعد لمواجهة سموحة بالدوري المصري.