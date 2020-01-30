رياضة | بني سويف يواجه سيراميكا استعدادا للمنيا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يواجه سيراميكا استعدادا للمنيا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الأول بنادي بني سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استعداداته الجدية لمواجهة المنيا بمنافسات الأسبوع الرابع عشر والمقرر إقامتها الأحد بعد القادم .

ويخوض بنى سويف مباراة ودية أمام مضيفه سيراميكا الأحد القادم بملعب الدفاع الجوى وذلك فى إطار سلسلة تحضيرات الفريقين لمباريات الدور الثانى بالقسم الثانى .

وقال ياسر التونى ، مدير الكرة ببنى سويف : "نستعد لمباراة المنيا، بشكل قوي، عن طريق التدريبات الفنية والبدنية، بجانب خوض اللقاء الودي لتجهيز جميع اللاعبين".

وعن ما أثير مؤخراً حول واقعة معتز محروس بمباراة الفريق الماضية أمام سوهاج أوضح التوني: "تتلخص فى قيام حكم اللقاء بتحذير معتز محروس شفهيا باول مرة عندما طلب منه اللاعب مطالبة حارس مرمى سوهاج عدم إهدار الوقت ، وعقب ذلك فوجئنا بإشهار الكارت الاصفر للاعب ".

وتابع بقوله : "تقرير حكم المباراة مدون به انذار لمعتز محروس وكارت اصفر اخر لمحروس محمود وبصفة عامة حكم اللقاء كان عصبى ولم يكن موفق فى إدارة المباراة بعيدا عن فنيات الحكم هو أسلوبه فى التعامل مع اللاعبين سىء".

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واختتم : "لا توجد غيابات حاليا بإستثناء عبد الواحد عبد العزيز وأحمد العباسي وسيلحقان بالمباراة ".

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف بالجولة الثالثة عشر أمام ضيفه سوهاج الرياضى عن طريق الوافد الجديد محمود عبد العاطى من ركلة جزاء .

وضم بنى سويف ثلاث لاعبين بفترة الانتقالات الشتوية حيث ضم محمد اشرف قادما من الترسانة وأحمد العباسي قادما من بيلا ومحمود عبد العاطى قادما من الرجاء .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وابو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومح ابوالسعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 27 نقطة .