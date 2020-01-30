رياضة | شبان قنا يدعم صفوفه بلاعبين جدد قبل غلق باب القيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يدعم صفوفه بلاعبين جدد قبل غلق باب القيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا، ابرام صفقاته، لتدعيم صفوف الفريق قبل قفل باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة الماضية في ضم كلا من مصطفى محمد الشهير ب"كوكو" لاعب نادي العاب دمنهور، كما ضم فاروق خالد، مهاجم نادي الداخلية، على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر.

ونجح مجلس إدارة نادي الشبان في التعاقد من قبل مع الايفواري إنج أكا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع شهاب شفيق مهاجم الجزيرة المطروح، لمدة موسم ونصف، وأحمد سمير لاعب خط وسط ديروط لمدة موسم ونصف، كما تعاقد مع محمد مجدي ظهير أيسر سمنود لمدة 3 مواسم، ومحمود عوض لاعب وسط مدافع الوليدية موسم ونصف.

وكان فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، حقق فوز هام، على نظيره فريق نادي بترول أسيوط، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاخير، يوم الأحد الماضي ضمن مواجهات الجولة ال13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يذكر أن فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 22 نقطة.

