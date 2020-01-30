رياضة | أول سقطة لـ"وليد أزارو" مع الإتفاق السعودي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول سقطة لـ"وليد أزارو" مع الإتفاق السعودي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وليد أزارو مع فريقه الجديد الإتفاق السعودي أمام الوحدة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت الدقيقة 70 من عمر اللقاء مشاركة أزارو للمرة الأولى مع الاتفاق عقب التعاقد معه من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتلقى ازارو فور نزوله لأرضية الملعب إنذارا بعد أن اعتبره الحكم يقوم بالتمثيل داخل منطقة الجزاء للحصول على بطاقة صفراء.

وانتهت المباراة بفوز الإتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره الوحدة ليرفع رصيده للنقطة 20 بالدوري السعودي للمحترفين.