رياضة | قرار رسمي من برشلونة حول التعاقد مع بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار رسمي من برشلونة حول التعاقد مع بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قرار رسمي حول التعاقد مع بديل لويس سواريز مهاجم الفريق الأول بسبب الإصابة التي انهت موسمه مع الفريق.

ووفقاً لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة حسم قراره بعدم التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في مركز المهاجم.

واكد آمور مدير العلاقات في برشلونة على أن إدارة النادي ناقشت في اجتماعها الاخير عدم التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الجاري.

ودخل برشلونة في مفاوضات رسمية مع أكثر من لاعب في الفترة الماضية إلا أنه فشل في التوصل لاتفاق بسبب المطالب المادية المطلوبة.

وكان برشلونة على مشارف التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا إلا أنه انسحب من الصفقة بسبب المبلغ المطلوب من فالنسيا.