رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. حمدالله يتقاسم الصدارة مع جوميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. حمدالله يتقاسم الصدارة مع جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الخميس، لقائين فقط في افتتاح مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

في مستهل لقاءات اليوم تعادل النصر وضمك الذي ايجابيًا بهدف، وسجل هدف العالمي عبدالرزاق حمدالله ليصل إلى الهدف 12 ليتقاسم الصدارة مع بافتيمبي جوميز، كما أحرز هدف ضمك فاروق شافعي.

أما في المباراة الثانية، نجح الاتفاق في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، إذ أنه قلب الطاولة على منافسه الوحدة، إذ أنه سجل ثلاثية الاتفاق" هزاع الهزاع، سعيد الربيعي، سليمان دوكارا"، بينما أحرز هدف الاتفاق، يوسف نياكاتي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

1- بافتيمبي جوميز "الهلال" 12 هدف

2- عبد الرازق حمدلله "النصر" 12 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 9 أهداف

5-رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

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6- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

7- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 7 أهداف

8- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف

9- كاروليس أندريا "العدالة" 7 أهداف

10- جيوفينكو "الهلال" 6 أهداف

11- ميتشيل تى فريدي "الفتح" 6 أهداف

12-انسيلمو "الوحدة" برصيد 6 أهداف

13- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 6 أهداف

14- سعد بقير "أبها" 6 أهداف