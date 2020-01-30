رياضة | الإطاحة بالرأس المدبر.. أول قرار منتظر من برشلونة بعد فشل التعاقد مع مهاجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإطاحة بالرأس المدبر.. أول قرار منتظر من برشلونة بعد فشل التعاقد مع مهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي والإعلامي الشهير إجيلار مفاجأة مدوية بشأن مستقبل مدير التعاقدات في نادي برشلونة ، إيريك أبيدال بعد فشل النادي في التعاقد مع مهاجم بديل للأوروجوياني لويس سواريز.

وقال إجيلار اليوم الخميس: "الأسوأ من فشل التعاقد مع مهاجم هو أن إيريك أبيدال لم يخطط لحل هذه المعضلة عندما تأكد بأنهم بحاجة لحلها منذ فترة طويلة".

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وأضاف: "الأهم من ذلك الآن هو عليك التوقيع مع سكرتير فني ومدير رياضي".

وكان آمور مدير العلاقات في برشلونة قال في تصريحاته له اليوم: "نعم قررنا أنه من الأفضل عدم التعاقد مع أحد الآن".