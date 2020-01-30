رياضة | بين التأجيل والتجميد.. فيروس "كورونا" يُعطل الحياة الرياضية في الصين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين التأجيل والتجميد.. فيروس "كورونا" يُعطل الحياة الرياضية في الصين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب انتشار فيروس "كورونا" في توقف الحياة الرياضية تمامًا بالصين، حيث أعلنت عدد من الاتحادات الرياضية المختلفة وفي مقدمتها اتحاد كرة القدم الصيني تجميد أنشطتها الرياضية لأجل غير مسمي بسبب الفيروس القاتل، كما تم تأجيل وإلغاء بعض البطولات الرياضية خلال الفترة الحالية ونقل مباريات الأندية الصينية وكذلك الأحداث الرياضية الأخرى خارج البلاد بسبب هذا الوباء.

تأثير فيروس كورونا لن يكون على الأحداث والبطولات الرياضية التي ستقام في الصين فقط خلال الفترة الحالية، بل قد يصل تأثيره أيضًا لمنع الأندية والمنتخبات الصينية من المشاركة في البطولات الدولية بمختلف الألعاب الرياضية خارج البلاد، حال استمرار تفشي المرض بهذا الشكل الكارثي خلال الفترة القادمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز النتائج السلبية على الرياضة في الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا":-

- تجميد نشاط كرة القدم:

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الخميس تجميد نشاط كرة القدم في الصين لأجل غير مسمي، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مباريات الدوري الصيني بمختلف درجاتها بما فيها الدوري الممتاز والذي كان مقررًا انطلاقه يوم 22 فبراير المقبل، كما تم تأجيل مباراة السوبر الصيني، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة للمباريات في وقت لاحق بعد اتخاذ كافة التدابير الصحية والأمنية.

- تأجيل بطولة العالم لألعاب القوي:

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوي، تأجيل بطولة العالم لألعاب القوي داخل القاعة والتي كان مقررًا اقامتها في الفترة من 13 إلي 15 مارس المقبل بمدينة "نانجينج" الصينية لتقام في شهر مارس لعام 2021 بسبب فيروس "كورونا" القاتل.

- إلغاء بطولة آسيا لألعاب القوي:

قرر الاتحاد الآسيوي لألعاب القوي إلغاء بطولة آسيا لألعاب القوي داخل القاعة، والتي كان مقررا اقامتها في 12، 13 فبراير المقبل في مدينة "هانغجو" الصينية.

- دوري أبطال آسيا:

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباريات الأندية الصينية المقرر اقامتها في الصين خلال شهري فبراير ومارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا خارج البلاد بسبب فيروس كورونا المنتشر في الصين خلال الفترة الحالية.

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- كرة القدم للسيدات:

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل تصفيات كرة القدم للسيدات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي كان مقررا إقامتها في مدينة "وهان" الصينية إلي استراليا، بسبب انتشار الفيروس القاتل، وخضع المنتخب الصيني لفحوصات طبية دقيقة فور وصوله استراليا للتأكد من سلامة جميع أفراد البعثة قبل دخول البلاد.

- الملاكمة:

تسبب انتشار فيروس كورونا في نقل تصفيات رياضة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020) من مدينة "وهان" الصينية إلي الأردن.

- كأس العالم للتزلج:

تقرر إلغاء منافسات بطولة كأس العالم للتزلج والتي كان مقرر إقامتها في منتجع "يانكينج" بالصين، كما تأجلت منافسات التزلج والتعرض إلي 15، 16 فبراير.

- التنس:

تقرر ايضًا نقل تصفيات المجموعة الأولى ضمن منطقة آسيا أوقيانوسيا في كأس الاتحاد للتنس المقررة الأسبوع المقبل، من "دونججوان" جنوب الصين، إلى كازاخستان.

- تجميد نشاط سباق السيارات والدراجات النارية:

أعلن اتحاد السيارات والدراجات النارية الرياضية في الصين عبر بيانٍ رسمي إلغاء كافة نشاطات رياضة المحركات حتى شهر أبريل المقبل، مما يُهدد بإلغاء جائزة الصين الكبري الجولة الرابعة من الموسم والتي مقرر اقامتها في مدينة "شانغهاي" في 19 إبريل المقبل.