رياضة | عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أزارو في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وأشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه طوال المباراة".
وأضاف :"كنا مركزين من أجل تحقيق الفوز واستغلال الفرص التي تتاح لنا في اللقاء".
وزاد :"تحدثنا قبل المباراة بضرورة البداية الجيدة في الدور الثاني وأن نساعد الفريق على تحقيق النتائج الجيدة".
وزاد :"ربنا وفقنا في هذه المباراة ونتمنى أن نواصل الأداء والنتائج المميزة في الفترة المقبلة ".
وأشار :"قبل إشراكي الكابتن خالد العطوي طالب مني بضرورة الضغط على الخصم والاستحواذ على الخصم ونفذنا ما أراده".
وعن دعم الجمهور له قال :"الجمهور في مصر كان يساندني والحمد لله في جميع الفرق التي شاركت فيها الجماهير ساندتني كما أن جماهير الاتفاق ساندتني وهتفت بإسمي اليوم".
وأتم حديثه :"إن شاء الله يكون الاتفاق باب العودة لمنتخب المغربي أنا سأقاتل وأفعل كل ما لدي للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني".