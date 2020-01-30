رياضة | عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي عن سعادته عقب فوز فريقه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفي في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وقال أزارو في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وأشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه طوال المباراة".

وأضاف :"كنا مركزين من أجل تحقيق الفوز واستغلال الفرص التي تتاح لنا في اللقاء".

وزاد :"تحدثنا قبل المباراة بضرورة البداية الجيدة في الدور الثاني وأن نساعد الفريق على تحقيق النتائج الجيدة".

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وزاد :"ربنا وفقنا في هذه المباراة ونتمنى أن نواصل الأداء والنتائج المميزة في الفترة المقبلة ".

وأشار :"قبل إشراكي الكابتن خالد العطوي طالب مني بضرورة الضغط على الخصم والاستحواذ على الخصم ونفذنا ما أراده".

وعن دعم الجمهور له قال :"الجمهور في مصر كان يساندني والحمد لله في جميع الفرق التي شاركت فيها الجماهير ساندتني كما أن جماهير الاتفاق ساندتني وهتفت بإسمي اليوم".

وأتم حديثه :"إن شاء الله يكون الاتفاق باب العودة لمنتخب المغربي أنا سأقاتل وأفعل كل ما لدي للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني".