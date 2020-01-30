اونلاين | رابط يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر yalla shoot كورة لايف اون لاين barcelona free

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موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس بالكأس

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وتُقام مباراة برشلونة ضد ليجانيس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليجانيس بالكأس

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