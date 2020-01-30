اونلاين | نتيجة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر | يلا شوت ماتش برشلونة بدون تقطيع قناة مفتوحة لايف يلا كورة

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يلاقي برشلونة نظيره ليجانيس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب الكامب نو، مساء اليوم الخميس.

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موعد مباراة برشلونة وليجانيس

ويقام اللقاء بين برشلونة وليجانيس عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، وعند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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وكان فريق برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد الفوز على إيبيزا بهدفين مقابل هدف، سجلهم أنطوان جريزمان، بينما صعد ليجانيس بعد الفوز على إيبرو بهدف نظيف.

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برشلونة في آخر لقاء له تلقى الهزيمة أمام نظيره فالنسيا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

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وتعادل ليجانيس سلبيًا في آخر لقاءاته أمام نظيره أتليتكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

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وكان برشلونة قد تمكن من تحقيق الانتصار أمام ليجانيس في نهاية الدور الأول من الليجا بهدفين مقابل هدف، ويأمل في تكرار انتصاره.

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