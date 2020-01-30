اونلاين | Live Messi| بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في كأس الملك دور 16.. يلا شوت مباشر Yalla Shoot

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مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس في دور 16 من كأس الملك، والمباراة التي يستضيفها ملعب كامب نو، ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة دور ال 16 للوصول للدور ربع النهائي في البطولة التي سيطر عليها برشلونة في الأونة الأخيرة والحصول على 5 بطولات متتالية في آخر 6 مواسم وكان قد خسر برشلونة في نهائي الكأس في النسخة الأخيرة ضد فالنسيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس

بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في الكأس، وتأتي المباراة بعد أول خسارة لكيكي سيتين مع برشلونة ضد فالنسيا في الدوري، ويسعى سيتين لتصحيح الأوضاع في مباراة برشلونة وليغانيس ليثبت جدارته بقيادة برشلونة بعد الأقاويل التي نالت من الجماهير بعد المباراة الأخيرة.

بطاقة المباراة

البطولة كأس الملك

الجولة ثمن النهائي

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موعد المباراة 30-1-2020

توقيت المباراة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله السعودية الرياضية 1

معلق المباراة لم يحدد بعد

ملعب المباراة كاب نو

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس في دور 16 من كأس الملك، مقدمة لكم عبر يلا شوت الناقل لكأس الملك عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للكأس وللدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس للعمل مرة أُخرى: