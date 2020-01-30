اونلاين | كورة star لايف مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام يلا شوت الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة star لايف مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام يلا شوت الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره سموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخروج من البطولة العربية لصالح الاسماعيلى بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى اياباً .

وحقق الاتحاد السكندرى فوزاً كبيراً على حساب طلائع الجيش بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية بينما تعادل سموحة مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام

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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في الدوري العام

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً .

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بإغلاق صفحة البطولة العربية والتركيز فى مباريات الدوري فى ظل الصراع المحتدم مع المقاولون العرب والزمالك على المركز الثانى ، ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام سموحة مكون من : ” عماد السيد،محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – السيد سالم،نور السيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت – أوكوى،خالد قمر – رزاق سيسيه”.

فى المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة استغلال الحالة المعنوية السيئة لزعيم الثغر عقب الوداع العربى لتحقيق انتصار يساهم فى تعديل موقع الفريق السكندرى بجدول الدوري ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام زعيم الثغر مكون من : “الهاني سليمان ، أحمد فتوح، كريم يحيي، محمد كوفي، رجب نبيل ، يوسف ديوب، ناصر ماهر، محمد نادي ، محمود حليمو، حسام حسن، محمد طلعت”.