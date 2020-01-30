اونلاين | رابط yalla shoot بث مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس اليوم 30/1/2020 في كأس الملك يلا شوت kora live

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* يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس :

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر الاسطورة للبث المباشر KSA Sports بث مباشر برشلونة، تبدأ مباراة برشلونة وليجانيس في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس

خط الوسط : فيربو جونيور - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

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- أما ليجانيس فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : خوان سوريانو

خط الدفاع : جوناثان سيلفا - كينيث أوميرو - أوناي بوستينزا - شيدوزي أوازيم

خط الوسط : روبيرتو روزاليس - كيفن رودريجيس - روكي ميسا - ريكو

خط الهجوم : خافي إيراسو - مارتن بريثويت

* بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس :

بث مباشر برشلونة وليجانيس كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وليجانيس بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وليجانيس بدون تقطيع، تخطى برشلونة عقبة إيبيزا بصعو بصعوبة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا. وعلى الجانب الآخر، تأهل ليجانيس إلى نفس الدور بعد أن فاز خارج ملعبه أيضًا على إيبرو بهدف وحيد سجله جوناثان سيلفا ويسعى متذيل الترتيب في الدوري الإسباني لمفاجأة برشلونة في لقاء اليوم.

* مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر :

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تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس بعد قليل على قنوات KSA Sport وelfagr Sports فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم