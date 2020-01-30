اونلاين | نتيجة مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة Barca Today

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حددت شبكة قنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، معلق مباراة برشلونة وليغانيس، في لقاء اليوم الذي بُقام على أرضية ميدان الكامب نو، في إطار الدور ثمن النهائي، والذي ينطلق في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مصر، والساعة 9:00 بتوقيت السعودية، عبر قناة Ksa Sports hd 1، في المواجهة المرتقبة التي ينتظرها عشاق النادي الكتالوني لمؤازرة فريقهم.

وعينت الشبكة فارس عوض معلق على مباراة برشلونة ضد ليغانيس، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، وذلك في لقاء قمة مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.