اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر Barcelona كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة برشلونة

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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الكأس

برشلونة يحشد كل نجومه في مباراة اليوم وأعلن عنها المدير الفني في القائمة التالية :

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرتور، ميسي ، يونج، فيدال، لينجليه، جريزمان، ألبا ، سيرجي روبيرتو ، أومتيتي، جونيور، بينيا، كولادو، فاتي.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الكأس

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ليجانيس في الكأس

في حراسة المرمى : شتيجن

وفي خط الدفاع : سيميدو – بيكيه – لينجليه – فيربو

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وفي خط الوسط : راكيتيتش – دي يونج – فيدال

وفي خط الهجوم : فاتي – جريزمان – ميسي

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الكأس

موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس في كأس الملك

تنطلق مباراة برشلونة ضد ليجانيس في كأس الملك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليجانيس في كأس الملك

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية HD1