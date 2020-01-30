اونلاين | يلا شوت KORA ONLINE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة وليجانيس ksa sport hd

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين أمام فريق ديبورتيفو ليجانيس والتي ستقام اليوم الخميس 30 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين لتحقيق التأهل لدور الربع نهائي.

كورة أونلاين وسوف تذاع المباراة بين فريق برشلونة وفريق ديبورتيفو ليجانيس في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

جول كورة ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز على ليجانيس من أجل التأهل لدور الربع نهائي والوصول لدور جديد من أجل تحقيق لقب الكأس هذا الموسم BEIN MATSH حيث خسر البارسا لقب الكأس في الموسم الماضي على يد فريق فالنسيا بعد الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وكان الخفافيش قد تاهلوا بالأمس عن طريق ركلات الترجيح COOL KOORA.

يلا كورة وحقق نادي ريال مدريد نتيجة الفوز على فريق ريال سرقسطة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير KOORA STAR وسوف تجرى قرعة الدور الربع نهائي يوم الجمعة المقبل من أجل معرفة مواجهات هذا الدور بين جميع الأندية وتعد القرعة غير موجهة حيث من الممكن أن يتواجد كلاسيكو في هذا الدور KOORA LIVE.