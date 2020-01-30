اونلاين | بث مباشر مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس مباشرة yallakora| كورة ستار رابط ماتش برشلونة beIN KSA هدف برشلونة

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بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي برشلونة KORA STAR نظيره فريق ليحانيس، اليوم الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة برشلونة عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة برشلونة KORA LIVE ضد نظيره ليجانيس اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا KORA ONLINE في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا

وتذاع مباراة برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره ليجانيس على قناة السعودية الرياضية.

بث مباشر لمباراة برشلونة وليجانيس في بطولة كأس ملك إسبانيا

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة ضد نظيره ليجانيس اليوم في بطولة كأس ملك إسبانيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

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كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد نظيره ليجانيس في بطولة كأس ملك إسبانيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس :

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ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، رونالد أراخو، لينجليه، فيربو.

خط الوسط: فيدال، راكيتيتش، ريكي بويج.

خط الهجوم: أنسو فاتي، ميسي، جريزمان.