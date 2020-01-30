اونلاين | يلا كورة رابط بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس 30 يناير رابط yalla shoot

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Cool kora، يستضيف ملعب كامب نو اليوم الخميس 30 يناير مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى برشلونة لتخطي عقبة ليجانيس وبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة، حيث كان قد أطاح بفريق إيبيزا في دور الـ 32.

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Kora star، شاهد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس الملك، ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة متابعة المباراة لحظة بلحظة دون تقطيع على عدة روابط فوز إنطلاق المباراة، ولجميع السرعات المتاحة، وفي حال توقف البث يرجى تحديث الصفحة.

Ksa live، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12248 عمودي بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

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