إنتر ميلان يمهد الطريق أمام عمالقة أوروبا!

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يتوقع أن يصبح لاوتارو مارتينيز قريباً من أحسن المهاجمين في العالم

بعدما أوصد الباب أمام كل الفرق الراغبة في الحصول على واحد من نجوم الفريق، يرى تقرير صحفي أن إدارة إنتر ميلان بدأت تفكر في التخلي عن لاعب يسيل عليه لعاب عمالقة أوروبا على غرار برشلونة ومانشستر يونايتد.

تسيل موهبة نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، فالدولي الأرجنتيتي الهداف يمتلك حاسة تهديفية قوية للغاية أمام المرمى، ويستطيع هزّ شباك الفرق المنافسة من أنصاف الفرص.

ورفض "النيراتزوري" في أكثر من مرة فكرة التفريط في خدمات لاوتارو مارتينيز، والذي يتوقع أن يصبح في وقت قريب للغاية من بين أحسن المهاجمين في العالم. إلاّ أن موقف إنتر ميلان من التخلي عن مارتينيز قد شهد تحولاً غير متوقع.

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فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن إدارة إنتر ميلان، بدأت تفكر منذ الآن في الاستغناء عن خدمات لاوتارو مارتينيز نهاية الموسم الحالي، وأضافت الصحيفة الإيطالية أن إدارة الفريق وضعت اسم نجم نابولي درايس ميرتينيز كخليفة محتمل لمارتينيز، لاسيما وأن عقد ميرتينيز مع نابولي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

وتابعت نفس الصحيفة أن إدارة إنتر ميلان ستستفيد كثيراً من صفقة بيع لاوتارو مارتينيز، حيث يتوقع حصولها على مبلغ 111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني القوي. وأضاف المصدر أن إدارة إنتر ميلان يمكنها استثمار هذا المبلغ الكبير في إبرام عدة صفقات قوية من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ويحظى لاوتاور مارتينيز باهتمام خاص من فريق برشلونة الإسباني، فقد أشارت مؤخراً صحيفة "سبورت" أن نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي يضغط على الفريق من أجل التعاقد مع مواطنه مارتينيز. كما أن مانشستر يونايتد من الفرق المهتم بالحصول على خدمات نجم إنتر ميلان الهداف.