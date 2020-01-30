شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: الزمالك لم يعتذر عن السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها، 14 فبراير المقبل، في الدوحة.

وأوضح أن اتحاد كرة القدم تلقى خطابًا من الزمالك، يشرح فيه وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر، حيث تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه.