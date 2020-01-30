شكرا لقرائتكم خبر

خيانة زوجية تحول حياة هداف الرائد التاريخي إلى كابوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يعيش لاعب الرائد السابق، المحترف المعروف في الملاعب السعودية، إسماعيل بانقورا (فرنسي من أصل غيني) كابوسا كبيرا، بعدما تعرض لخيانة كبيرة من زوجته التي حولت ملايين اليورات من حسابهما المشترك إلى حسابات شخصية في إيطاليا، وفقا لصحيفة Depeche Guinee الغينية.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن اللاعب دخل منطقة الفقر المدقع، وترك فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي وغادر الملاعب السعودية، حيث كان فريق الباطن آخر محطاته قبل هبوطه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعد اللاعب يمتلك منزلا في فرنسا كما كان من قبل، وبات غير قادر على دفع أتعاب محاميه في القضية التي نشأت بينه وبين زوجته عائشة مارا، ويبدو أنهما في الطريق للانفصال، حيث حولت ملايين اليورات من الحساب المشترك بينهما إلى حسابات شخصية أخرى في إيطاليا، حيث اشترت منزلا هناك، إلى جانب تحويل حسابات بنكية إلى أحد بنوك المغرب، ولم تبق له سوى 2000 يورو في الحساب.

وقرر إسماعيل بانقورا ترك الملاعب السعودية، بعد أن حقق نجاحات كبيرة مع الرائد (2016 ــ 2019)، وسجل معه 44 هدفا، وأصبح الهداف التاريخي للفريق في الفترة التي لعب فيها، بعد تجربة احترافية سابقة في الملاعب القطرية والإماراتية، للعيش إلى جانب أبنائه وزوجته التي قررت العيش بعيدا عنه، بعد أن ارتبطت بعلاقة مع إحدى الشخصيات الغنية الكبيرة بحسب الصحيفة.