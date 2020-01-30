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6 حراس ينعشون الانتقالات الشتوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

اتجهت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للتعاقد مع حراس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية التي سيسدل الستار عليها غدا، في إشارة لوقف التعاقد مع حراس مرمى أجانب خلال الموسم المقبل، وتخفيض عدد اللاعبين الأجانب بالدوري، وهي الخطوة التي يدرسها الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن خفض عدد اللاعبين الأجانب بالموسم الحالي لـ 7 لاعبين، بعد أن كانوا 8 في الموسم الماضي.

وانتعشت الفترة الشتوية بانتقالات حراس المرمى، حيث حرص مسؤولو الأندية على التعاقد مع حراس محليين، وتجديد عقود البعض منهم، باستثناء نادي ضمك الذي تعاقد مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والذي أنهي عقده السابق مع نادي الوحدة الذي اعتمد في المباريات الماضية مع الحارس الوطني عبدالله الجدعاني، وقدم مستويات ملفتة جذبت له الأنظار ودفعت إدارة نادي الهلال للتعاقد معه بدءا من الموسم المقبل.

5 محليين وأجنبي في الفترة الشتوية: